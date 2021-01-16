الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

أعلنت الصحة بغزة، عن تسجيل 4 حالات وفاة، و284 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بعد إجراء 1851 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الخارطة الوبائية الجديدة لمصابي فيروس (كورونا) في جميع محافظات قطاع غزة.وصباح اليوم،