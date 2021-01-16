الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الخارطة الوبائية الجديدة لمصابي فيروس (كورونا) في جميع محافظات قطاع غزة.
وصباح اليوم، أعلنت الصحة بغزة، عن تسجيل 4 حالات وفاة، و284 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بعد إجراء 1851 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الخارطة الوبائية الجديدة لمصابي فيروس (كورونا) في جميع محافظات قطاع غزة.
وصباح اليوم، أعلنت الصحة بغزة، عن تسجيل 4 حالات وفاة، و284 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بعد إجراء 1851 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
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