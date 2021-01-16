شؤون فلسطينية

نادي الأسير: تسجيل إصابات جديدة بين الأسرى بفيروس (كورونا) في سجن "ريمون"

نادي الأسير: تسجيل إصابات جديدة بين الأسرى بفيروس (كورونا) في سجن "ريمون"
رام الله - دنيا الوطن
أكد نادي الأسير، أنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في معتقل (ريمون)، لتصل مجموع الإصابات منذ بداية انتشار الوباء بين صفوف الأسرى إلى قرابة (250)، كانت أعلاها في معتقل (جلبوع) في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وأوضح نادي الأسير، أن أوضاعاً مأساوية وقاسية يواجهها
المصابون في قسم (8) في معتقل (ريمون)، وهو القسم الذي خصصته إدارة السجون لعزل الأسرى المصابين، حيث تكتفي بعزلهم، دون تقديم أدنى الرعاية الصحية اللازمة لهم، إضافة إلى أن القسم لم يعد يستوعب المزيد من الأسرى المصابين، مما سبب حالة من الاكتظاظ الشديد، خاصة بعد نقل المصابين من سجني (النقب) و(ريمون) إليه، على مدار الأيام الماضية.

وأكد على أن استمرار تسجيل المزيد من الإصابات، نتج بشكلٍ أساسي جرّاء المماطلة التي انتهجتها إدارة السجن في أخذ عينات من الأسرى، وكذلك فيما يتعلق بالإعلان عن نتائجها، وهذا ما يُفسر أساساً تحويل الوباء إلى أداة تنكيل وقمع بحق الأسرى لما تُسببه من حالة من التوتر والقلق لديهم، إضافة إلى جملة من الحقائق التي تتعلق بذلك، ومنها العزل المضاعف الذي فُرض عليهم.

وتابع: "إن احتكار إدارة سجون الاحتلال لرواية الوباء،
عبر جملة من الإجراءات التي ضاعفت السيطرة والتحكم على الأسرى، ومنها نتائج العينات، والأوضاع الصحية لهم، فاقمت من الصعوبات التي تواجه الأسرى، والمؤسسات الحقوقية المعنية".

وجدد نادي الأسير مطالبته لجهات الاختصاص، وعلى رأسها
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، بإلزام الاحتلال بتوفير اللقاح للأسرى، بشرط وجود لجنة طبية محايدة تُشرف على إعطائه، وكذلك توفير وسيلة اتصال بين الأسرى وذويهم، في ظل تصاعد استمرار انتشار عدوى الفيروس، وعزلهم، وتوقف الزيارات.

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