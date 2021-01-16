الخضري: مرسوم الانتخابات استحقاق دستوري وخطوة مهمة على طريق الشراكة الحقيقية

النائب جمال الخضري

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رام الله - دنيا الوطن

أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، على أن إصدار المرسوم الرئاسي، لإجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، استحقاق دستوري، وخطوة مهمة على طريق تحقيق الوحدة والشراكة في مواجهة التحديات.



وقال الخضري في تصريح صحفي صدر عنه: "إن ذلك من شأنه ضخ دماء جديدة وإعادة الروح للمؤسسات الفلسطينية، بما يحقق طموح شعبنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".



وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يتوق للحظة التي يذهب فيها لصناديق الاقتراع ليختار ممثليه، مؤكداً أهمية مشاركة الجميع في الانتخابات لتفرز رئاسة وبرلمان ومجلس وطني قادر على تحمل أعباء المرحلة.



وتابع: "الشعب الفلسطيني كان ينتظر إصدار مراسيم الانتخابات، لأنه يريد أن ينهي الانقسام والفُرقة، ويبدأ مرحلة جديدة وفعلية وحقيقية في طي صفحة الانقسام وتعزيز الديمقراطية، وضخ الدماء الجديدة في المؤسسات الفلسطينية".



ودعا الخضري إلى ضرورة أن يشكل الكل الوطني الفلسطيني شبكة أمان وحاضنة لإنجاح الانتخابات، ولكي تكون عرساً ديمقراطياً كما كانت في العام 2006 وشهد لها العالم بالنجاح والنزاهة.



وذكر بأن الحالة الفلسطينية، وصلت لمرحلة صعبة، سواء في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، من تهويد واستيطان وجدار وحصار، وهذا كله يجب أن يواجه بوحدة ورؤية وطنية وعمل مشترك.



وقال الخضري: "يجب احترام اختيارات الشعب، والعمل المشترك لخدمة المواطن، الذي صبر وصمد كثيراً، جراء الاحتلال والانقسام".