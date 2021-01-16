خبير عسكري: (حزب الله) يشكل تهديداً على إسرائيل أكثر من إيران

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رام الله - دنيا الوطن

قال معلق الشؤون العسكرية، ألون بن دافيد، اليوم السبت: إنه بينما تواجه "إسرائيل" الوجود الإيراني في سوريا، "نشأ أمامنا تهديد أكبر بكثير في لبنان".



وأضاف بن دافيد، أن "مشروع الصواريخ الدقيقة لـ (حزب الله) يتقدم، وقد جمع الحزب بالفعل مئات الصواريخ الدقيقة".



وأشار إلى أن إسرائيل، مترددة باتخاذ إجراء ضد هذا المشروع، ولكن سيُطلب منها تحديد الخط الأحمر في وقت لاحق من هذا العام.



ويدعي الاحتلال، أن (حزب الله) أقام منشآت لتطوير وتجميع الصواريخ الدقيقة على الأراضي اللبنانية، وذلك بدعم مباشر من الحرس الثوري الإيراني.



ونشر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو مؤخراً خرائط تضمنت مبان ومنشآت في لبنان، ادعى أنه يتم بداخلها تطوير الصواريخ لحزب الله، بينما نفى الأخير ذلك.