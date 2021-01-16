شؤون فلسطينية

النائب الرجوب يُطالب بتهيئة الأجواء التي تضمن نجاح الانتخابات

النائب الرجوب يُطالب بتهيئة الأجواء التي تضمن نجاح الانتخابات
النائب نايف الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
بارك النائب في المجلس التشريعي، نايف الرجوب، كل خطوة نحو تجديد الشرعيات، مؤكداً أن أي عملية انتخابية، يجب أن يكون لها استحقاقات، أهمها تهيئة الأجواء المناسبة، وإطلاق الحريات، ووقف الاعتقال السياسي.

ودعا الرجوب إلى احترام نتائج الانتخابات، لأنها ستجري وفق الآلية الجديدة، محذراً من أي خطوة لإبطالها.

وشدد على أهمية تجاوز العراقيل، التي قد تصطدم بالانتخابات، والضغوط التي تمارس عليها من قبل جهات غربية لإفشالها، مطالباً بضرورة أن تعيد السلطة رواتب النواب المقطوعة من العام 2018، ورفع العقوبات عن غزة.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، أصدر مساء أمس الجمعة، مرسوماً رئاسياً بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.

وبموجب المرسوم، ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

ويتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

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