شؤون فلسطينية

تيسير خالد يدعو المواطنين للتسجيل في سجل الانتخابات صوناً لحقوقهم بالممارسة الديمقراطية

تيسير خالد يدعو المواطنين للتسجيل في سجل الانتخابات صوناً لحقوقهم بالممارسة الديمقراطية
تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، المواطنين الفلسطينيين للتسجيل في سجل الناخبين، صونا لحقوقهم في الممارسة الديمقراطية، ولأن التسجيل شرط أساسي لضمان حقهم في التصويت والترشح في الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، فضلاً عن انتخابات السلطات المحلية، التي حان استحقاقها هي الأخرى هذا العام.

ودعا خالد لجنة الانتخابات المركزية إلى عدم حصر فرص التسجيل في سجل الانتخابات في الجانب الإليكتروني بسبب جائحة (كورونا)، لأن قراراً كهذا من شأنه أن يجحف بحق ديمقراطي لمواطن لا تتوفر له الشروط والفرص المطلوبة لعملية التسجيل الإلكتروني، مؤكداً الحاجة الى العمل في مسارين للجمع بين التسجيل الإليكتروني والتسجيل المباشر في مراكز التسجيل بزيادة عددها ومراعاة المتطلبات الضرورية للسلامة والصحة العامة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسلطات المحلية، خاصة أمام العدد الكبير من الناخبين الجدد.

وأشار إلى ضرورة تجاوز ما أسمته لجنة الانتخابات المركزية بالبروتوكول المعيّن وفق الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكداً الحاجة لتحديث سجل الناخبين في مدينة القدس وضواحيها وفقا للمعايير الوطنية الفلسطينية المعتمدة في سائر المحافظات الشمالية والجنوبية وتحرير هذا السجل من قيود إسرائيلية كانت سبباً في انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي جرت في العام 1996 وفي عامي 2005 و 2006".

وأضاف خالد: "هذه الانتخابات التي جرت حصرت المشاركة في بضعة آلاف نتيجة ترتيبات ينبغي عدم تكرار الالتزام بها وعمليات خداع فرضتها اسرائيل على قيادة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية في حينه، والتعامل مع الانتخابات في مدينة القدس وضواحيها باعتبارها بداية معركة سياسية ودبلوماسية وجماهيرية يجري من خلالها التصدي للتواطؤ الاميركي مع اسرائيل باستبعاد مدينة القدس من التسوية السياسية وانتزاع حق المقدسيين في الممارسة الديمقراطية والمشاركة جنبا الى جنب وعلى قدم المساواة مع غيرهم من مواطني دولة فلسطين في انتخاب ممثليهم في هيئات ومؤسسات دولة فلسطين تحت الاحتلال كما حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 وقرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 لعام 2016، فضلا عن فتوى محكمة العدل الدولية حول جدار الفصل العنصري لعام 2004 ودعوة دول العالم الوقوف الى جانب شعب فلسطين والضغط على حكومة اسرائيل ودفعها الى احترام حقوق الفلسطينيين في انتخاب مؤسساتهم الدستورية وتجديد شرعياتها دون قيود ودون تدخل خارجي".

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