حنا ناصر يكشف تفاصيل جديدة تتعلق بالانتخابات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، اليوم السبت، تفاصيل جديدة، تتعلق بالانتخابات الفلسطينية المرتقبة.وقال ناصر في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله: "التعديلات على قانون الانتخابات، تعتبر تعديلات عصرية ومهمة"، مضيفًا: "إصدار مرسوم الانتخابات، جرى بعد توافق وطني، والانتخابات ستتم عبر صناديق الاقتراع فقط، وليست إلكترونية".وأضاف: "نأمل أن تسري في القدس، كما سارت سابقاً، وإن الانتخابات في القدس، ستجري كما جرت في 2006 على الأغلب وإن كنا نأمل بشكل أفضل".وتابع ناصر: "الفصائل الفلسطينية، ستلتقي خلال أسبوع في مصر لحل بعض الأمور الضرورية؛ لإتمام الانتخابات، وحل المشاكل الفنية، وكافة الفصائل متجاوبة مع المرسوم الرئاسي، الذي حدد موعد الانتخابات".وذكر: "ابتداء من اليوم، يتم التسجيل للانتخابات إلكترونياً، والقانون هو من يقبل ترشيحه أو لا يقبل"، داعيًا المواطنين إلى التسجيل في الانتخابات عبر الموقع الإلكتروني كي صبحوا جزءًا من العملية الديمقراطية.وبين ناصر، أن "الانتخابات ستكون بنظام القوائم، ويمكن بدء التسجيل اعتباراً من اليوم، والتعديلات على قانون الانتخابات تعتبر تعديلات مهمة، وإصدار مرسوم الانتخابات، جرى بعد توافق وطني، ونأمل أن تسري في القدس كما سارت سابقاً".