برغوث: إصدار المراسيم الرئاسية بخصوص الانتخابات العامة إيذان بتجديد الشرعيات



وأكد على أهمية إطلاق حوار وطني شامل لكافة أطياف العمل السياسي الفلسطيني، بما يحقق أمال وتطلعات أكثر من 13 مليون فلسطيني في الوطن والشتات، بتحقيق وحدة وطنية شاملة وقوية، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية العتيدة، على أسس ديمقراطية، تجسد رغبة الشعب وتطلعاته.



وشدد برغوث على المشاركة الفاعلة والمكثفة من قبل أبناء شعبنا، في إنجاح هذا العرس الوطني الكبير؛ للخروج بنتائج قوية تؤثر بفاعلية في تحقيق طوحات أبناء شعبنا العظيم.



ودعا لضرورة تهيئة المناخ الوطني للانتخابات، بما يضمن النزاهة والشفافية والتعبير الحقيقي عن إرادة الشعب في اختيار ممثليه.

رام الله - دنيا الوطنرحب الإعلامي أحمد برغوث، مدير موقع دولة فلسطين الإلكتروني، بإصدار الرئيس محمود عباس المراسيم الرئاسية بخصوص الانتخابات العامة في فلسطين، مشيداً بحرص الرئيس على تجديد الشرعيات، من خلال إعادة انتخاب ممثلي الشعب، وفق عملية ديمقراطية نزيهة.وقال الإعلامي برغوث في تصريح صحفي له: "إن إصدار المراسيم الرئاسية، بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، تعتبر نقطة انطلاق نحو العمل الجاد، لتحديث التمثيل السياسي الفلسطيني، وإعادة حق المواطن الفلسطيني في الانتخاب والترشح".