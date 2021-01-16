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شاهد: صحيفة كويتية تعتذر لنشرها خبرًا تضمن كلمة "إسرائيل"

شاهد: صحيفة كويتية تعتذر لنشرها خبرًا تضمن كلمة "إسرائيل"
رام الله - دنيا الوطن
قدّمت صحيفة (القبس) الكويتية، اعتذارها عن نشرها خبراً تضمن كلمة "إسرائيل"، في عدد الخميس الماضي.

وأوضحت الصحيفة، أن ورود اسم "إسرائيل" بدلاً من "الكيان الصهيوني" جاء عن طريق خطأ غير مقصود.

وجاءت الكلمة خلال خبر للصحيفة الكويتية عن قائمة الدول الأسرع، إعطاء لمطعوم (كورونا|)، إذ تصدرها الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة: "تؤكد القبس اعتزازها بتاريخها الوطني والقومي العربي منذ بيانها التأسيسي، وستستمر بالدفاع عن القضية الفلسطينية إعلامياً، لغاية حرفها الأخير".

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