شاهد: نصر الله يكشف للمرة الأولى تفاصيل اللقاء الأخير مع سليماني

رام الله - دنيا الوطنكشف الأمين العام لـ (حزب الله) اللبناني، حسن نصر الله، مساء أمس الجمعة، تفاصيل اللقاء الأخير للجنرال الإيراني السابق في الحرس الثوري، قاسم سليماني، قبل اغتياله بغارة أمريكية، مطلع العام الماضي، في العاصمة العراقية بغداد.وقال نصر الله، خلال حلقة وثائقية بعنوان "اللقاء الأخير"، عرضتها قناة (المنار) اللبنانية: إن "سليماني خلال زيارته للبنان ولقاء قادة حزب الله، أجرى اتصالاً هاتفياً بنائب قائد الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس، قبل مغادرته لبنان".وبحسب نصر الله، "طلب سليماني من المهندس عدم الذهاب إلى مطار بغداد الدولي لاستقباله، بينما أصر المهندس على استقبال الجنرال الإيراني شخصياً، إلى أن اغتيلا في غارة جوية أمريكية خارج محيط مطار بغداد"، وفق ما نقل موقع (سبوتنيك).ونشرت الحلقة الوثائقية، "صوراً حصرية لحضور قاسم سليماني مع حسن نصر الله، حيث ظهر الجنرال الإيراني أمام خريطة لمنطقة الشرق الأوسط". وعلق نصرالله قائلًا: "إن قاسم سليماني كان موجوداً في كل من سوريا، والعراق، واليمن، وأفغانستان، لصد المؤامرات عن هذه البلاد".