جبهة التحرير الفلسطينية تُرحب بإصدار مرسوم الانتخابات





وأشادت التحرير الفلسطينية، بسرعة إصدار القرار بمواعيده المحددة والواضحة، التي لا لبس فيها، حيث تجرى الانتخابات التشريعية في 22/5/2021 والرئاسية في 31/7 و استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31/8 من نفس العام حيثما أمكن إلى جانب اشتمال المرسوم، على تأكيد إجراء الانتخابات في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين.





و دعت إلى ضرورة تحديد موعد لعقد اجتماع الأمناء العامين، وإنجاز الحوار الوطني؛ لضمان سلامة العملية الانتخابية وديمقراطيتها، ومشاركة الجميع فيها، وإزالة كل العقبات المرتبطة بالانقسام، بما يعزز قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة مؤامرات الضم و تصفية قضية شعبنا و(صفقة القرن) وموجة التطبيع، ويعزز نضاله الوطني؛ لإنهاء الاحتلال البغيض، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.





وأكدت التحرير الفلسطينية، على ضرورة دعم لجنة الانتخابات المركزية؛ لتقوم بدورها الديمقراطي والمهني المستقل، وطالبت بحماية القضاء واستقلاليته وتحييده؛ لأن احترام سيادة القانون واستقلالية القضاء، من أهم شروط سلامة الحياة الديمقراطية.

رام الله - دنيا الوطنرحبت جبهة التحرير الفلسطينية، بالمرسوم الرئاسي، الذي أصدره الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، بإجراء الانتخابات الفلسطينية، طبقاً لما اتفق عليه من قبل الأحزاب والفصائل الفلسطينية، والتي تتضمن الانتخابات التشريعية، ومن ثم الرئاسية، وبعدها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، بما يحقق للشعب الفلسطيني، حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه في المؤسسات الوطنية، وينهى حقبة سوداء من تاريخه.