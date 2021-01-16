شؤون فلسطينية

شبيبة (فتح) تدعو لأوسع مشاركة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة

شبيبة (فتح) تدعو لأوسع مشاركة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة الشبيبة الفتحاوية في فلسطين، بيانًا ثمنت فيه إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا بتنظيم الانتخابات العامة، خلال العام الجاري.

وأكدت على أن صندوق الانتخاب، هو الوسيلة الديمقراطية والحضارية؛ للخروج من نفق الانقسام، وتجديد الشرعيات، وتوحيد الوطن، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة والتعددية والحرية، وإشراك مختلف الأجيال في رسم السياسات العامة وصناعة القرار.

وقالت الشبيبة في بيانها: "مرسوم الرئيس هو بمثابة إعلان عن بدء مرحلة جديدة، عنوانها مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم في البرلمان، أو الرئاسة و المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات، داعية الشباب الفلسطيني لأوسع مشاركة ترشحاً وانتخاباً وفي الحراك الديمقراطي الذي انتظره شعبنا طويلاً، لا سيما شبابنا المتطلع لأن يكون جزءاً من القرار".

وتابعت" إن الشباب هم مفتاح النجاح والعنوان الأبرز للانتخابات القادمة، مثمنين تأكيد الرئيس على ضرورة تمثيلهم بشكل يتوافق مع حضورهم، ونسبهم في المجتمع الفلسطيني، وطاقاتهم الإبداعية، وأن زيادة تمثيل المرأة هو خطوة في الاتجاه الصحيح، نحو تحقيق المساواة الكاملة مستقبلاً".

وأضافت: "إن ما يعتري قضيتنا الوطنية من تحديات جسام، سواء كان ذلك نتيجة استغوال الاحتلال واستمرار مخططاته القائمة على ضم الأرض وتهويد القدس، أو استمرار الانقسام ومآلاته الكارثية على شعبنا وشبابنا، أو التطبيع العربي الرسمي المجاني، يجعل من الانتخابات القادمة، محطة فارقة واستثنائية، كونها تضيف للبعد الديمقراطي والمدني والحقوقي بعداً نضاليً ووطنياً وتشرع نافذة للأمل لمئات الآلاف من شابات وشباب شعبنا، لا سيما في قطاع غزة، للحصول على فرص في التوظيف والتطور والمشاركة السياسية، بعد سنوات من الانقسام ونتائجه الكارثية".

وأكدت الشبيبة على أنها على أتم الاستعداد من أجل تحقيق أفضل النتائج، وإخراج العملية الديمقراطية بشكل يليق بشعبنا، وتضحيات أبنائه في الوطن والشتات، معلنة البدء الفوري في استنهاض أبنائها في كل ساحات الوطن، لتحقيق نتائج تليق بحركة فتح وتضحياتها، وبما يضمن شراكة حقيقية في الميدان مع مختلف مكونات وقطاعات شعبنا.

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