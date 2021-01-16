الصحة بغزة: تسجيل 4 حالات وفاة و284 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن تسجيل 4 حالات وفاة، و284 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بعد إجراء 1851 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وقالت الصحة: إنها سجلت 405 حالات تعافٍ جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، مبينة أن إجمالي حالات التعافي، وصل الى 40533 حالة.



وأشارت إلى أن إجمالي المصابين التراكمي، وصل الى 47579 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 6568 حالة.



وبينت صحة غزة، أن إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس (كورونا) بلغت 478 حالة.



وأوضحت، أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى، وصلت إلى 172 حالة ، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 93 حالة.