شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان في القدس ونابلس

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان في القدس ونابلس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم السبت، ثلاثة مواطنين من القدس ونابلس، أحدهم اعتقل بعد إصابته برصاص الاحتلال.

ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمد ثائر محمود من قرية العيسوية بالقدس المحتلة.
 
واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمير أبو جمعة، بعد دهم وتفتيش منزله ببلدة الطور في القدس.

وتعاني بلدتا العيسوية والطور من حملة عقاب جماعي، تمارسها سلطات الاحتلال بحق سكانها، مستخدمة كل وسائل التنكيل والقمع بحقهم، بما فيها فرض الضرائب وتحرير مخالفات، خاصة لكل من يبتعد عن منزله 100 متر في ظل إجراءات (كورونا).

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، عوض الله شحادة (35 عاماً)، بعد إطلاق الرصاص عليه قرب مدخل بلدة قصرة جنوب محافظة نابلس.

وأفاد المواطن ثائر شحادة، إن قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص على شقيقه عوض، أثناء تواجده أمام منزله على مدخل البلدة، من مسافة الصفر، ما أدى لإصابته بعدة رصاصات بالقدم والخاصرة.

وأضاف: "إن قوات الاحتلال، اعتقلت شقيقه ونقلته بسيارة إسعاف إسرائيلية إلى جهة غير معلومة".

ورصد التقرير الدوري للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس خلال العام 2020م، الذي يعده المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية، تواصل حملات الدهم والتفتيش والاعتقالات اليومية.

وحسب التقرير، فقد بلغ عدد المعتقلين (4439) معتقلاً، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون، ضاعف الإهمال الطبي الإسرائيلي المتعمد معاناتهم، خاصة مع انتشار فيروس (كورونا).

أخبار ذات صلة

النائب عبد الجواد: الانتخابات ضرورية لكنها تحتاج لحسن النوايا

النائب عبد الجواد: الانتخابات ضرورية لكنها تحتاج لحسن النوايا

حزب الشعب: مرسوم الانتخابات خطوة مهمة تتطلب تحصيناً سياسياً وقانونياً

حزب الشعب: مرسوم الانتخابات خطوة مهمة تتطلب تحصيناً سياسياً وقانونياً

ضوء أخضر لمشروع فصل عنصري جديد يفتح الطريق أمام الاستيطان

ضوء أخضر لمشروع فصل عنصري جديد يفتح الطريق أمام الاستيطان

جبهة التحرير الفلسطينية تُرحب بإصدار مرسوم الانتخابات

جبهة التحرير الفلسطينية تُرحب بإصدار مرسوم الانتخابات

&#34;الاقتصاد&#34;: تشغيل 78 منشأة صناعية جديدة خلال العام الماضي

"الاقتصاد": تشغيل 78 منشأة صناعية جديدة خلال العام الماضي

شبيبة (فتح) تدعو لأوسع مشاركة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة

شبيبة (فتح) تدعو لأوسع مشاركة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة

الصحة بغزة: تسجيل 4 حالات وفاة و284 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: تسجيل 4 حالات وفاة و284 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

الحايك يُرحب بإصدار مراسيم الانتخابات الفلسطينية

الحايك يُرحب بإصدار مراسيم الانتخابات الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

النائب عبد الجواد: الانتخابات ضرورية لكنها تحتاج لحسن النوايا

النائب عبد الجواد: الانتخابات ضرورية لكنها تحتاج لحسن النوايا

حزب الشعب: مرسوم الانتخابات خطوة مهمة تتطلب تحصيناً سياسياً وقانونياً

حزب الشعب: مرسوم الانتخابات خطوة مهمة تتطلب تحصيناً سياسياً وقانونياً

ضوء أخضر لمشروع فصل عنصري جديد يفتح الطريق أمام الاستيطان

ضوء أخضر لمشروع فصل عنصري جديد يفتح الطريق أمام الاستيطان

جبهة التحرير الفلسطينية تُرحب بإصدار مرسوم الانتخابات

جبهة التحرير الفلسطينية تُرحب بإصدار مرسوم الانتخابات

&#34;الاقتصاد&#34;: تشغيل 78 منشأة صناعية جديدة خلال العام الماضي

"الاقتصاد": تشغيل 78 منشأة صناعية جديدة خلال العام الماضي

شبيبة (فتح) تدعو لأوسع مشاركة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة

شبيبة (فتح) تدعو لأوسع مشاركة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان في القدس ونابلس

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان في القدس ونابلس

الحايك يُرحب بإصدار مراسيم الانتخابات الفلسطينية

الحايك يُرحب بإصدار مراسيم الانتخابات الفلسطينية

منوعات

إلهام شاهين تُرثي صفوت الشريف... متناسية ملفه الأسود مع زميلاتها

إلهام شاهين تُرثي صفوت الشريف... متناسية ملفه الأسود مع زميلاتها

الدكتورة خلود.. كأنها (ركبت رأس جديد)

الدكتورة خلود.. كأنها (ركبت رأس جديد)

ما حقيقة الحالة الصحية الحرجة لبطلة مسلسل (نور ومهند) بعد الإصابة بالـ (كورونا)

ما حقيقة الحالة الصحية الحرجة لبطلة مسلسل (نور ومهند) بعد الإصابة بالـ (كورونا)

هكذا ودعت إليسا تطبيق (واتساب) معلنة اعتراضها

هكذا ودعت إليسا تطبيق (واتساب) معلنة اعتراضها

أروى تحرم من ابنتها بعد إصابتها بـ (كورونا)

أروى تحرم من ابنتها بعد إصابتها بـ (كورونا)

سماح أنور:&#34; ندمت على عدم الاعتراف بابني وإعلان تبنيه&#34;

سماح أنور:" ندمت على عدم الاعتراف بابني وإعلان تبنيه"

أيمن قمر يطالب بإحالة رامي صبري للتحقيق بسبب عمرو دياب

أيمن قمر يطالب بإحالة رامي صبري للتحقيق بسبب عمرو دياب

ناديا الجندي تكشف حقيقة (نيفرتيتي).. وكيف خدعت لجنة التحكيم؟

ناديا الجندي تكشف حقيقة (نيفرتيتي).. وكيف خدعت لجنة التحكيم؟

شاهد: دنيا بطمة تتعرض للتنمر القاسي لهذا السبب

شاهد: دنيا بطمة تتعرض للتنمر القاسي لهذا السبب

عربي

سفير القاهرة في واشنطن: الملف النووي الإيراني ليس وحده المشكلة بالنسبة لمصر

سفير القاهرة في واشنطن: الملف النووي الإيراني ليس وحده المشكلة بالنسبة لمصر

شركة طيران إماراتية تعلن استئناف رحلاتها مع قطر

شركة طيران إماراتية تعلن استئناف رحلاتها مع قطر

السعودية.. أدنى حصيلة وفيات بـ(كورونا) منذ 9 أشهر

السعودية.. أدنى حصيلة وفيات بـ(كورونا) منذ 9 أشهر

لبنان: تسجيل 44 حالة وفاة و6154 إصابة بفيروس (كورونا)

لبنان: تسجيل 44 حالة وفاة و6154 إصابة بفيروس (كورونا)