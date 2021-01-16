الحايك يُرحب بإصدار مراسيم الانتخابات الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

رحب علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة، بصدور المراسيم الرئاسية، بشأن الانتخابات العامة في فلسطين، مؤكداً حرص القطاع الخاص على إتمام هذا الاستحقاق الوطني، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في بناء الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.



وقال الحايك في تصريح صحفي: "إن إصدار المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، بمثابة صفارة الانطلاق نحو الديمقراطية؛ لتجديد الشرعيات، وتحديث التمثيل السياسي الفلسطيني، وإعادة الحق للمواطن الفلسطيني في الانتخاب والترشح".



وأكد الحايك على أهمية إطلاق حوار وطني شامل جامع لكل الأطياف والفصائل الفلسطينية، بما يحقق آمال أكثر من 13 مليون فلسطيني بتحقيق الوحدة الوطنية، وبناء المؤسسات، وانتزاع الحقوق الكاملة.



وشدد على دعم القطاع الخاص الكامل لإجراء الانتخابات، ووضعه لجميع مقدراته من أجل إنجاح هذا العرس الديمقراطي، الذي بات مطلباً شعبياً وضرورة ملحة في مسيرة البناء الوطني.



ودعا الحايك لضرورة تهيئة المناخ الوطني للانتخابات، بما يضمن النزاهة والشفافية والمشاركة الفاعلة لجميع أطياف الشعب الفلسطيني، والتي تعكس بنتائجها إرادة الشعب، وتعزز من الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف الوطنية.