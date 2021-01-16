شؤون فلسطينية

إصابة جندي إسرائيلي بحجر في وجهه في المغير

إصابة جندي إسرائيلي بحجر في وجهه في المغير
رام الله - دنيا الوطن
أصيب جندي إسرائيلي، جراء رشقه بالحجارة، خلال مواجهات اندلعت في قرية المغير شمال رام الله، أمس الجمعة، كما أصيب شاب بجروح برصاص جنود الاحتلال.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة الجندي، جراء رشقه بالحجارة في وجهه، خلال مواجهات قرب المغير، وتم نقله إلى مستشفى (هداسا) لتلقي العلاج.

وكان شاب فلسطيني، قد أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب عدد آخر بالاختناق، جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز تجاه المواطنين، الذين وصلوا إلى منطقة "القلع" شرق القرية.

 وانطلقت مسيرة من وسط قرية المغير إلى المنطقة المذكورة، احتجاجاً على الاستهداف المتواصل من قبل الاحتلال والمستوطنين للمواطنين وأراضيهم.

ويذكر، أن الاحتلال اعتقل الليلة قبل الماضية 16 مواطناً من القرية، وأفرج عن 6 منهم في وقت لاحق، كما ألصق منشورات على جدران المنازل، يهدد فيها أهالي القرية بالاعتقال.

ولفت أيمن أبو عليا، والد الشهيد الطفل علي أبو عليا الذي استشهد في الرابع من الشهر الماضي، والذي اعتقل وأفرج عنه في وقت لاحق إلى أن ضباط جيش الاحتلال، هددوه بقتل أبنائه أسوة بشقيقهم الشهيد.

وتقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، وعلى بعد 22 كم منها، كما تقع معظم أراضيها من الناحية الشرقية بمنطقة العزل الشرقية، والتي كان الاحتلال قد أعلنتها منطقة عسكرية مغلقة منذ احتلاله للضفة.

ونصب الاحتلال بوابة حديدية تعزل قرية المغير تماماً بإغلاقها، كما أن الطرق الالتفافية والاستيطانية، التهمت مساحات واسعة من أراضي المواطنين.

وتعرضت القرية لاعتداءات المستوطنين، وخاصة بحق الأشجار، حيث قطعت مئات الأشجار في المنطقة، عدا عن أن المزارعين ممنوعون من الوصول إلى الأراضي التي يملكونها نظراً لوجود تهديدات حقيقية من قبل المستوطنين باستهدافهم.

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