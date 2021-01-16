ترامب ومحمد السادس يتبادلان الأوسمة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العاهل المغربي محمد السادس، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، وذلك لقراره تطبيع العلاقات مع إسرائيل.



وقال البيت الأبيض، في بيان نشرته شبكة (رويترز): إن "قرار العاهل المغربي، استئناف العلاقات مع إسرائيل أعاد تشكيل المشهد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل إيجابي".



وأضاف البيت الأبيض: "العاهل المغربي عمل لأكثر من عقدين على تعزيز الشراكة العميقة والدائمة مع الولايات المتحدة في جميع المجالات".



وقالت مصادر في الإدارة الأمريكية: إن الرئيس دونالد ترامب تسلم، أمس الجمعة، أرفع وسام من المغرب لمساعدته في التوصل لاتفاق التطبيع مع إسرائيل.