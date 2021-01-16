التغيير والإصلاح: يجب احترام نتائج الانتخابات المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة (حماس) على ضرورة ترسيخ الوحدة الفلسطينية ونبذ الفرقة، والتوافق على إجراء انتخابات قانونية حرة ونزيهة في مواعيدها، لضخ دماء جديدة، مشددة على ضرورة احترام نتائجها، وتعزيز العمل الوطني الموحد المبني على الشراكة الكاملة في خدمة الوطن ومواجهة الاحتلال.



وقالت الكتلة عبر موقعها الالكتروني: "بعد تحديد مرسوم الانتخابات، نحن مع الالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني، ويجب مراعاة جميع بنود القانون المتعلقة بالعملية الانتخابية ولا بد أن تكون الخطوات منضبطة بضوابط قانونية صحيحة لا يعتريها العوار القانوني، والتي من أهمها أن يقوم المجلس التشريعي الحالي بتعديل قانون الانتخابات بناء على التوافق الوطني، كما جرى عام 2005".



وذكرت "التغيير والإصلاح" نحن مع التوافق الوطني، الذي يفضي إلى ضمان عملية انتخابية نزيهة يمارسها الشعب الفلسطيني بحرية دون تدخلات من الاحتلال، ولا بد من قيام الجهات الضامنة للعملية الانتخابية بضمان اجراء هذه الانتخابات في مدينة القدس.



وقالت الكتلة: "نحن في كتلة التغيير والإصلاح، وكنواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، ومؤتمنين على مصالح شعبنا الذي اختارنا، سنبقى صمام الأمان للوحدة الفلسطينية، نسعى دائماً إلى لم الشمل وجمع الكلمة ووحدة الصف، وفي مواجهة مخططات الاحتلال الصهيوني".