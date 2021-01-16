طالع الرابط.. لجنة الانتخابات المركزية تدعو المواطنين للتسجيل في سجل الناخبين إلكترونيًا
رام الله - دنيا الوطن
دعت لجنة الانتخابات المركزية المواطنين الفلسطينيين للتسجيل في سجل الناخبين، مشيرة الى أن التسجيل شرط أساسي لضمان حقهم في التصويت والترشح في الانتخابات العامة (الرئاسية، والتشريعية والمحلية).
وبينت اللجنة، أنه بامكان كل مواطن إدراج اسمه في سجل الناخبين، أو تعديل بياناتك "إلكترونياً" من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات.
وكان الرئيس محمود عباس، أصدر مساء أمس الجمعة، مرسوماً رئاسياً بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.
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دعت لجنة الانتخابات المركزية المواطنين الفلسطينيين للتسجيل في سجل الناخبين، مشيرة الى أن التسجيل شرط أساسي لضمان حقهم في التصويت والترشح في الانتخابات العامة (الرئاسية، والتشريعية والمحلية).
وبينت اللجنة، أنه بامكان كل مواطن إدراج اسمه في سجل الناخبين، أو تعديل بياناتك "إلكترونياً" من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات.
وكان الرئيس محمود عباس، أصدر مساء أمس الجمعة، مرسوماً رئاسياً بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.
للتسجيل اضغط هنا
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