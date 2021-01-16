طالع الرابط.. لجنة الانتخابات المركزية تدعو المواطنين للتسجيل في سجل الناخبين إلكترونيًا

وكان الرئيس محمود عباس، أصدر مساء أمس الجمعة، مرسوماً رئاسياً بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.

رام الله - دنيا الوطندعت لجنة الانتخابات المركزية المواطنين الفلسطينيين للتسجيل في سجل الناخبين، مشيرة الى أن التسجيل شرط أساسي لضمان حقهم في التصويت والترشح في الانتخابات العامة (الرئاسية، والتشريعية والمحلية).وبينت اللجنة، أنه بامكان كل مواطن إدراج اسمه في سجل الناخبين، أو تعديل بياناتك "إلكترونياً" من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات.