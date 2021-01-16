شؤون فلسطينية

الشيخ: إصدار المراسيم الرئاسية للانتخابات يُمهد لتعزيز الديمقراطية والشراكة

الشيخ: إصدار المراسيم الرئاسية للانتخابات يُمهد لتعزيز الديمقراطية والشراكة
حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
أكد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم السبت، أن ‏إصدار المراسيم الرئاسية للانتخابات خطوة مهمة على طريق تعزيز الديمقراطية والشراكة في النظام السياسي، ووحدة شعبنا وإنهاء الانقسام.

واعتبر الشيخ عبر حسابه بموقع (تويتر)، أن الانتخابات، تأتي لخلق رؤية جامعة للعمل المشترك، في استكمال مشروع حرية واستقلال شعبنا، وخلاصه من الاحتلال.

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