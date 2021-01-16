نوع جديد من فيروس (كورونا) في البرازيل

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رام الله - دنيا الوطن

حذر خبراء الصحة العامة، من احتمال ظهور سلالات جديدة إضافية من فيروس (كورونا) بعد ظهور أنواع جديدة من الفيروس في البرازيل.



ووفق موقع (روسيا اليوم) فإنه يدرس الباحثون بشكل عاجل متغيرات (Covid)، التي يشتبه في أنها تشترك في خصائص متشابهة، لاكتساب فهم أفضل للتهديد الذي تشكله.



وتتحور الفيروسات بشكل طبيعي، ولا يوجد دليل على أن السلالات المكتشفة حديثًا لها نتائج مرضية أكثر خطورة.



ويُعتقد، أن المتغيرات من (Covid) أكثر قابلية للانتقال من النوع الأصلي، الذي بدأ الوباء، وقد يؤدي ذلك إلى أعداد أكبر من الإصابات الخطيرة ووفيات إضافية.



وأوصت السلطات الصحية، بغسل اليدين، والتباعد الجسدي، واستخدام معدات الحماية الشخصية كوسيلة لمنع انتشار الفيروس.