عاجل

  • حنا ناصر: كافة الفصائل الفلسطينية متجاوبة مع المرسوم الرئاسي الذي حدد موعد الانتخابات

  • حنا ناصر: قانون الانتخابات الجديد قانون عصري

  • حنا ناصر: الفصـائل الفلسطينية ستلتقي خلال أسبوع في مصر لحل بعض الأمور الضرورية المتعلقة في الانتخابات

  • حنا ناصر: التسجيل للانتخابات متاح للفلسطينيين بدءا من اليوم

  • حنا ناصر: بناء على اتفاق مع الفصائل الفلسطينية تم إصدار مرسوم لانتخاب مجلس وطني

دولي

نوع جديد من فيروس (كورونا) في البرازيل

نوع جديد من فيروس (كورونا) في البرازيل
رام الله - دنيا الوطن
حذر خبراء الصحة العامة، من احتمال ظهور سلالات جديدة إضافية من فيروس (كورونا) بعد ظهور أنواع جديدة من الفيروس في البرازيل.

ووفق موقع (روسيا اليوم) فإنه يدرس الباحثون بشكل عاجل متغيرات (Covid)، التي يشتبه في أنها تشترك في خصائص متشابهة، لاكتساب فهم أفضل للتهديد الذي تشكله.

وتتحور الفيروسات بشكل طبيعي، ولا يوجد دليل على أن السلالات المكتشفة حديثًا لها نتائج مرضية أكثر خطورة.

ويُعتقد، أن المتغيرات من (Covid) أكثر قابلية للانتقال من النوع الأصلي، الذي بدأ الوباء، وقد يؤدي ذلك إلى أعداد أكبر من الإصابات الخطيرة ووفيات إضافية. 

وأوصت السلطات الصحية، بغسل اليدين، والتباعد الجسدي، واستخدام معدات الحماية الشخصية كوسيلة لمنع انتشار الفيروس.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تدرس إمكانية تمديد الإغلاق بسبب استمرار تفشي (كورونا)

إسرائيل تدرس إمكانية تمديد الإغلاق بسبب استمرار تفشي (كورونا)

وزير الصحة الأمريكي يقدم استقالته ويُوجّه رسالة إلى ترامب

وزير الصحة الأمريكي يقدم استقالته ويُوجّه رسالة إلى ترامب

2 مليون و18 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

2 مليون و18 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

حتى مايو المقبل.. (واتساب) تعلق التحديث المثير للجدل لسياساتها بشأن البيانات

حتى مايو المقبل.. (واتساب) تعلق التحديث المثير للجدل لسياساتها بشأن البيانات

إصابات (كورونا) في أوروبا تتجاوز الـ30 مليونا

إصابات (كورونا) في أوروبا تتجاوز الـ30 مليونا

ظريف: العالم بدون ترامب سيكون أفضل

ظريف: العالم بدون ترامب سيكون أفضل

دول أوروبية: خطة (فايزر) و(بيونتيك) لتقليص إمدادات لقاحهما غير مقبولة

دول أوروبية: خطة (فايزر) و(بيونتيك) لتقليص إمدادات لقاحهما غير مقبولة

ماذا يُخطط ترامب قبل تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية؟

ماذا يُخطط ترامب قبل تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية؟

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

النائب عبد الجواد: الانتخابات ضرورية لكنها تحتاج لحسن النوايا

النائب عبد الجواد: الانتخابات ضرورية لكنها تحتاج لحسن النوايا

حزب الشعب: مرسوم الانتخابات خطوة مهمة تتطلب تحصيناً سياسياً وقانونياً

حزب الشعب: مرسوم الانتخابات خطوة مهمة تتطلب تحصيناً سياسياً وقانونياً

ضوء أخضر لمشروع فصل عنصري جديد يفتح الطريق أمام الاستيطان

ضوء أخضر لمشروع فصل عنصري جديد يفتح الطريق أمام الاستيطان

جبهة التحرير الفلسطينية تُرحب بإصدار مرسوم الانتخابات

جبهة التحرير الفلسطينية تُرحب بإصدار مرسوم الانتخابات

&#34;الاقتصاد&#34;: تشغيل 78 منشأة صناعية جديدة خلال العام الماضي

"الاقتصاد": تشغيل 78 منشأة صناعية جديدة خلال العام الماضي

شبيبة (فتح) تدعو لأوسع مشاركة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة

شبيبة (فتح) تدعو لأوسع مشاركة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان في القدس ونابلس

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان في القدس ونابلس

الحايك يُرحب بإصدار مراسيم الانتخابات الفلسطينية

الحايك يُرحب بإصدار مراسيم الانتخابات الفلسطينية

منوعات

إلهام شاهين تُرثي صفوت الشريف... متناسية ملفه الأسود مع زميلاتها

إلهام شاهين تُرثي صفوت الشريف... متناسية ملفه الأسود مع زميلاتها

الدكتورة خلود.. كأنها (ركبت رأس جديد)

الدكتورة خلود.. كأنها (ركبت رأس جديد)

ما حقيقة الحالة الصحية الحرجة لبطلة مسلسل (نور ومهند) بعد الإصابة بالـ (كورونا)

ما حقيقة الحالة الصحية الحرجة لبطلة مسلسل (نور ومهند) بعد الإصابة بالـ (كورونا)

هكذا ودعت إليسا تطبيق (واتساب) معلنة اعتراضها

هكذا ودعت إليسا تطبيق (واتساب) معلنة اعتراضها

أروى تحرم من ابنتها بعد إصابتها بـ (كورونا)

أروى تحرم من ابنتها بعد إصابتها بـ (كورونا)

سماح أنور:&#34; ندمت على عدم الاعتراف بابني وإعلان تبنيه&#34;

سماح أنور:" ندمت على عدم الاعتراف بابني وإعلان تبنيه"

أيمن قمر يطالب بإحالة رامي صبري للتحقيق بسبب عمرو دياب

أيمن قمر يطالب بإحالة رامي صبري للتحقيق بسبب عمرو دياب

ناديا الجندي تكشف حقيقة (نيفرتيتي).. وكيف خدعت لجنة التحكيم؟

ناديا الجندي تكشف حقيقة (نيفرتيتي).. وكيف خدعت لجنة التحكيم؟

شاهد: دنيا بطمة تتعرض للتنمر القاسي لهذا السبب

شاهد: دنيا بطمة تتعرض للتنمر القاسي لهذا السبب

عربي

سفير القاهرة في واشنطن: الملف النووي الإيراني ليس وحده المشكلة بالنسبة لمصر

سفير القاهرة في واشنطن: الملف النووي الإيراني ليس وحده المشكلة بالنسبة لمصر

شركة طيران إماراتية تعلن استئناف رحلاتها مع قطر

شركة طيران إماراتية تعلن استئناف رحلاتها مع قطر

السعودية.. أدنى حصيلة وفيات بـ(كورونا) منذ 9 أشهر

السعودية.. أدنى حصيلة وفيات بـ(كورونا) منذ 9 أشهر

لبنان: تسجيل 44 حالة وفاة و6154 إصابة بفيروس (كورونا)

لبنان: تسجيل 44 حالة وفاة و6154 إصابة بفيروس (كورونا)