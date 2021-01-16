دولي

إسرائيل تدرس إمكانية تمديد الإغلاق بسبب استمرار تفشي (كورونا)

إسرائيل تدرس إمكانية تمديد الإغلاق بسبب استمرار تفشي (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
ساد القلق أوساط السلطات الرسمية والحكومية في إسرائيل؛ جراء الوتيرة المرتفعة لاستمرار انتشار وباء (كورونا) مما قد يدفع نحو تمديد الإغلاق العام المفروض حالياً على الحياة العامة بإسرائيل.

وتشير المعطيات الأخيرة إلى أنه توفي خلال اليومين الأخيرين 104 مصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل، وبذلك يناهز عدد الوفيات في إسرائيل، جراء الفيروس منذ بداية انتشاره ولغاية اليوم، أربعة آلاف حالة.

 وتقول مصادر إعلامية مطلعة: إنه من المتوقع أن تقرر الحكومة الإسرائيلية بجلستها المقررة، يوم الأربعاء المقبل، تمديد الإغلاق والقيود المرافقة له المفروضة على الحياة العامة، حيث إن الإغلاق المفروض حالياً، ستنتهي مدته يوم الخميس المقبل.

ويرقد حالياً في مستشفيات إسرائيل، أكثر من 1100 مصاب بفيروس (كورونا) بحالة خطيرة، من بينهم نحو 300 مصاب يعتمدون على التنفس الاصطناعي، فيما 350 آخرين حالتهم حرجة للغاية.

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