تعرف على موعد المنحفض الجوي التالي الذي يضرب فلسطين

تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحياناً، والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج.





الثلاثاء 2021/01/19: تتأثر البلاد تدريجياً بمنخفض جوي آخر لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً إلى شديد البرودة وتسقط بإذن الله الأمطار، خاصة فوق المناطق الشمالية، وتمتد خلال ساعات المساء والليل إلى بقية المناطق، قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف، وتساقط زخات من البرد أحياناً والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج.



رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماًً جزئياًً وبارداً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.هذه الليلة: يكون الجو بارداً إلى شديد البرودة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.وغدًا الأحد، تتأثر البلاد تدريجياً بمنخفض جوي؛ لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية وتمتد خلال ساعات المساء والليل إلى بقية المناطق، وتكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحياناً، والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قويةأاحياناً، والبحر مائج.الاثنين 2021/01/18: يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو بارداً إلى شديد البرودة وغائماً وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق