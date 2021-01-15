قاسم: المرونة التي أبدتها حماس وفرت المناخات لاستصدار مراسيم الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، أن المرونة الكبيرة التي أبدتها حركته في كل مفاصل الحوارات الوطنية، وفرت المناخات اللازمة لاستصدار المراسيم الانتخابات.



وقال قاسم في تصريح، نشر مساء اليوم الجمعة، على صفحته الشخصية في موقع (فيسبوك): "إن هذه المرونة فتحت الباب واسعاً لمسار انتخابي يختار فيه شعبنا الفلسطيني من يمثله في المؤسسات القيادية المختلفة، لأن ذلك حق أصيل لشعبنا، ويجب أن يمارسه".