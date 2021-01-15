رحب بالمرسوم الرئاسي للانتخابات.. اشتية: الحكومة مستعدة لتوفير كل متطلبات نجاح العملية الانتخابية





وقال رئيس الوزراء في بيان الليلة: "إن إجراء الانتخابات وطي صفحة الانقسام كان واحدا من أبرز المهام التي وردت في كتاب التكليف للحكومة من قبل سيادة الرئيس قبل نحو عامين"، معربا عن استعداد الحكومة للقيام بكل ما من شأنه تسهيل إجراء العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وبما يحقق التعددية والشراكة الوطنية.





تجدر الإشارة بأنه وحسب أحكام المادة 83 من القانون الأساسي، فإن حكومة اشتية ستبقى على رأس عملها وتمارس مهامها بكامل صلاحياتها إلى حين بدء ولاية المجلس التشريعي المنتخب وتشكيل حكومة جديدة.

رام الله - دنيا الوطنرحب الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس الليلة، وحدد بموجبه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني بالتتالي.