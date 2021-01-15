محيي الدين أبو دقة: نرفض إجراء الانتخابات التشريعية قبل المجلس الوطني

وحول رهان البعض على الإدارة الأمريكية في عهد جو بايدن، قال أبو دقة :"إن أي إدارة أمريكية لن توقف دعمها وانحيازها للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي فإن الطريق أمامنا واضح، وهو الكفاح المسلح الذي أقرته منظمة التحرير الفلسطينية عندما أنشأت في عام 1964، وترجل خلال هذه المسيرة آلاف الشهداء".

غزة - دنيا الوطنأعلن عضو القيادة المركزية ومسؤول منظمة (الصاعقة) بقطاع غزة محيي الدين أبو دقة، مساء الجمعة، رفضهم إجراء الانتخابات التشريعية قبل انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.وقال أبو دقة في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": "نرفض إجراء انتخابات المجلس التشريعي التابع للسلطة، قبل إجراء انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية".وأضاف "الأصل أن نبدأ بترتيب وضع المؤسسة الوطنية الجامعة لكل جماهير شعبنا في كافة أماكن تواجده، لا أن تكون البداية بمؤسسة سقفها اتفاق (أوسلو) الذي نؤكد أنه أساس كل المصائب التي تعصف بقضيتنا منذ ما يزيد عن ربع قرن".ونبه أبو دقة من كون إجراء الانتخابات التشريعية في بداية عملية متتابعة، حلقة ضيقة وجدلية، وقد تعيدنا للمربع الأول، داعيا في السياق لبداية صائبة، وبعيدة عن أي حسابات.ووفقاً للقيادي في (الصاعقة) فإن منظمته ومعها قوى وفصائل أخرى لن تشارك في انتخابات المجلس التشريعي، معتبرةً أن وجود سلطة ومؤسسات تتبع لها في ظل هيمنة الاحتلال، يُكبلها ويشغلها عن هدف التحرير.ولفت أبو دقة الى أنه كان الأصل إصدار مرسوم تحديد مواعيد الانتخابات عقب اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وذلك لتحصين التعديلات على قانون الانتخابات بما يضمن وحدة الشعب الفلسطيني.ونوه إلى أن هناك ضغوطات من أجل إجراء العملية الانتخابية، بهدف تجديد الشرعيات، كي تتمكن السلطة من العودة إلى المفاوضات تحت سقف (أوسلو) وخطة ترامب.