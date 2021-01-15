الصحة بغزة: تسجيل 106 إصابات جديدة بـ(كورونا) بالدورة الثانية لليوم الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية لليوم الجمعة.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الجمعة، إلى أن العدد الكلي للإصابات بلغ 284 إصابة، وذلك بعد فحص 1851 عينة، وذلك بنسبة إصابة 15.3%.