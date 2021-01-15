قوات الاحتلال تصيب مواطنا وتعتقله جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا بعد إطلاق الرصاص عليه قرب مدخل بلدة قصرة جنوب محافظة نابلس، مساء اليوم الجمعة.



وقال المواطن ثائر شحادة: "إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شقيقه عوض الله شحادة /35 عاما/، أثناء تواجده أمام منزله على مدخل البلدة، من مسافة الصفر، ما أدى لإصابته بعدة رصاصات بالقدم والخاصرة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت شقيقه ونقلته بسيارة إسعاف إسرائيلية إلى جهة غير معلومة.