شؤون فلسطينية

أول تعليق من حركة حماس على إصدار المراسيم الرئاسية للانتخابات العامة

أول تعليق من حركة حماس على إصدار المراسيم الرئاسية للانتخابات العامة
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة حماس على اصدار رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، للمراسيم الرئاسية المتعلقة بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، مساء اليوم الجمعة.

ورحب الحركة في تصريح لها،  بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة، المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، مؤكدة على حرصها الشديد على انجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه.

وقالت الحركة: "عملنا طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدينا مرونة عالية إيماناً منا بأن العهدة للشعب وفي يد الشعب"، مضيفة: "نؤكد وبكل قوة على أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود وبكل عدالة وشفافية".

وأضافت: "يجب المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج وصولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني، ولتحقيق ذلك كله يتوجب الإسراع في عقد حوار وطني شامل يشارك فيه الكل الوطني الفلسطيني دون استثناء".

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