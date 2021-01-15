شؤون فلسطينية

بعد تسجيل ثلاث إصابات.. ارتفاع عدد الأسرى المصابين بـ(كورونا) بسجن (رامون) لـ36

بعد تسجيل ثلاث إصابات.. ارتفاع عدد الأسرى المصابين بـ(كورونا) بسجن (رامون) لـ36
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مكتب إعلام الأسرى اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) في سجن رامون بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة في سجن رامون، ما رفع عد الإصابات في السجن إلى 36 إصابة.

وكان قد حذر مسئول ملف الأسرى والشهداء والجرحى في حركة حماس موسى دودين من تمادي إدارة سجون الاحتلال في استهداف حياة الأسرى إثر تفشي وباء (كورونا) داخل السجون.

ولفت دودين إلى أن إدارة السجون تجاهلت كافة التحذيرات والمطالب الحقوقية وواصلت استهتارها بحياة الأسرى، حتى بتنا اليوم نراهم يصابون بالفيروس دفعات وأعداد كبيرة، على حد قوله.

وحمّل دودين الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة كل أسير داخل المعتقلات، مؤكدا على أنه سيدفع الثمن، ووحده من سيتحمل تبعات ذلك.

وتتعمد إدارة سجون الاحتلال التنكيل بالأسرى بذريعة الوباء وتستخدمه كأداة لقمع الأسرى من خلال إهمال أوضاعهم وحرمانهم من وسائل الوقاية العامة كالمطهرات والمعقمات ومواد التنظيف والكمامات، مما يدفع الأسرى لشرائها على حسابهم الخاص، إضافة إلى عملية العزل المُضاعف التي يواجهها الأسرى.

وبإعلان الإصابات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للأسرى المصابين بالفيروس إلى حوالي (223) أسيرًا منذ بداية انتشار الوباء، يقبعون في عدة سجون ومراكز توقيف، أعلاها سجلت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في سجن "جلبوع".

ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4200 أسير فلسطيني، منهم 700 مريض، بينهم 40 يعانون أمراضا مستعصية، وعشرة أسرى يعانون السرطان بدرجات متفاوتة، وفق إحصائيات رسمية.

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