إصابات (كورونا) في أوروبا تتجاوز الـ30 مليونا

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رام الله - دنيا الوطن

تخطى عدد الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا 30 مليونا فيما تستعد لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية لإصدار توصيات بشأن ظهور نسخ متحورة من الفيروس أشد عدوى.



وبلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بكوفيد-19، 30 مليونا وثلاثة آلاف و905، وفق وكالة (فرانس برس) استنادا إلى مصادر رسمية الجمعة حتى الساعة 8.00 بتوقيت غرينيتش، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ففي ألمانيا، تجاوز عدد الإصابات المليونين وفق معهد روبرت كوخ للمراقبة الصحية الجمعة فيما دفعت المستشارة الألمانية إلى تشديد "كبير" للقيود للجم انتشار الفيروس.



وأحصت ألمانيا، أكثر الدول تعدادا للسكان في الاتحاد الأوروبي 22 ألفا و368 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى مليونين و958.



كما سجلت خلال المدة الزمنية نفسها 1113 وفاة، ليرتفع بذلك مجموع وفيات "كوفيد-19" إلى 44 ألفا و994.



وحسب الصحة العالمية، فإن النسخة المتحورة التي اكتشفت في بريطانيا تنتشر في ما لا يقل عن خمسين دولة ومنطقة حول العالم، بينما يعتقد أن النسخة المتحورة التي ظهرت في جنوب إفريقيا تنتشر في نحو عشرين دولة، إلا أن المنظمة تعتبر أن هذا التقييم أقل من الواقع.



وقالت منظمة الصحة العالمية إن نسخة متحورة أخيرة منشأها منطقة الأمازون البرازيلية وأعلنت اليابان عن رصدها الأحد، قد تؤثر على الرد المناعي.