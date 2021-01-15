الرئاسية تليها بشهرين.. الرئيس عباس يصدر مرسوماً رئاسياً باجراء الانتخابات التشريعية يوم 22 مايو

خاص دنيا الوطنأكد منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة (فتح)، أن رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، أصدر مساء اليوم الجمعة، مرسوماً رئاسياً للدعوة للانتخابات العامة، وذلك على ثلاث مراحل.وأشار الجاغوب في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الرئيس عباس اصدر مرسوماً بالدعوة لانتخابات المجلس التشريعي يوم 22 أيار/ مايو، والانتخابات الرئاسية في يوم 31 تموز/ يوليو، واستكمال تشكيل المجلس الوطني يوم 31 آب/ أغسطس لعام 2021.جاء ذلك في أعقاب استقبال الرئيس عباس، لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، مساء اليوم، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث وجه الرئيس لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية.وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.ووفقا للمرسوم الذي أصدره الرئيس عباس، تقوم لجنة الانتخابات المركزية، بالتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية وتنظيمها، والإشراف عليها، وفق قانون الانتخابات العامة النافذ، كما يتم الغاء كل ما يتعارض مع أحكام المرسوم.وفي السياق، فإن على رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية، وعلى الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويتم نشره في الجريدة الرسمية.