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سفير القاهرة في واشنطن: الملف النووي الإيراني ليس وحده المشكلة بالنسبة لمصر

سفير القاهرة في واشنطن: الملف النووي الإيراني ليس وحده المشكلة بالنسبة لمصر
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير مصر في واشنطن معتز زهران إن الملف النووي الإيراني ليس وحده المشكلة بالنسبة لمصر.

وأوضح أن مصر ترى أن الملف النووي ليس هو وحده المشكلة بالنسبة لسلوك إيران في المنطقة وإنما كذلك تدخل إيران ومساعيها لتدمير الأصول المملوكة للدول العربية فى أنحاء المنطقة وهو ما يجب مواجهته، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولفت زهران في حوار عبر الفيديو مع المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية أن هناك فرصة للتعاون مع الإدارة الجديدة بالولايات المتحدة في ظل تفاقم التدخل الإيراني في الصراعات المختلفة بالمنطقة سواء في لبنان أو سوريا أو العراق أو اليمن وهو ما أدى إلى تعميق المشكلات فيها.

وتابع: "لا يجب التعامل مع الملف النووي الإيراني بمعزل عن التدخلات الإيرانية في سائر الصراعات بالمنطقة، وهناك مناقشات بين مصر والولايات المتحدة بشأن إيران سواء مع الجمهوريين أو الديمقراطيين".

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