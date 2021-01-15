دولي

دول أوروبية: خطة (فايزر) و(بيونتيك) لتقليص إمدادات لقاحهما غير مقبولة

دول أوروبية: خطة (فايزر) و(بيونتيك) لتقليص إمدادات لقاحهما غير مقبولة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (رويترز)، بأن ست دول أوروبية أعربت عن احتجاجها الشديد على خطة شركتي (فايزر) الأمريكية و(بيونتيك) الألمانية لتقليص إمدادات لقاحهما ضد فيروس (كورونا) إلى القارة العجوز.

وذكرت الوكالة أنها اطلعت على رسالة وقع عليها وزراء صحة السويد والدنمارك وفنلندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، اليوم الجمعة، وتنص على أن شركتي الأدوية أبلغتا الدول المذكورة بقرار تقليص إمداداها بكميات اللقاح المتفق عليها بشكل ملموس في الأسابيع المقبلة.

وطالب الوزراء في الرسالة المفوضية الأوروبية بالضغط على (فايزر) و(بيونتيك) من أجل ضمان استقرار وشفافية إمدادات اللقاح في المواعد المتفق عليها، مشددين على أن الوضع الحالي غير مقبول ولا يؤثر على خطط توزيع اللقاح فحسب بل يطعن في مصداقية عملية التطعيم.

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