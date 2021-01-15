شركة طيران إماراتية تعلن استئناف رحلاتها مع قطر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركة "العربية للطيران" الإماراتية استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى العاصمة القطرية الدوحة اعتبارا من 18 كانون الثاني/ يناير الجاري، بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات.



وقالت "العربية للطيران" إنها ستطلق رحلة يومية ذهابا وعودة بين البلدين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وستوفر الشركة الإماراتية تغطية عالمية مجانية ضد فيروس كوفيد-19 لجميع المسافرين على متن رحلاتها.



وبهذا ستكون الشركة أول ناقلة إماراتية تستأنف الطيران إلى قطر منذ الإعلان عن المصالحة.



ويشكل الإعلان عن استئناف الرحلات بين الشارقة وقطر الحلقة الأحدث في سلسلة إجراءات فتح الأجواء والحدود بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.



وتأتي تلك الإجراءات عقب اتفاق مصالحة شهدته قمة مجلس التعاون الخليجي بالسعودية في 5 كانون الثاني/ يناير الحالي، وعودة العلاقات الكاملة بين الدول الأربع وقطر بعد 3 سنوات ونصف من المقاطعة.