السعودية.. أدنى حصيلة وفيات بـ(كورونا) منذ 9 أشهر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 173 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، مشيرة إلى تعافي 181 حالة إضافية ووفاة 3 حالات، في أدنى حصيلة يومية للوفياتووفقا لبيانات الوزارة فقد "بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 364613 حالة، من بينها 1918 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، و310 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة".



وأضافت: "بلغ إجمالي حالات التعافي 356382 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6313 حالة وفاة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأكدت الوزارة إلى أن نسبة التعافي من (كورونا) في السعودية وصلت إلى 97.74%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.52%، ونسبة الوفيات 1.73%. منذ نحو 9 أشهر.