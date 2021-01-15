شؤون فلسطينية

نابلس: مستوطنون يهاجمون قرية خان اللبن الشرقية

نابلس: مستوطنون يهاجمون قرية خان اللبن الشرقية
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، خان اللبن الشرقية، الواقع على طريق نابلس- رام الله الرئيسي.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين حاولوا اقتحام الخان تحت حماية جنود الاحتلال، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على مغادرة المكانن بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

يُشار إلى أن خان اللبن الشرقية، مبنى يعود إلى العهد العثماني، ويقع بين مستوطنتي "معاليه لبونه" و"عيلي" الجاثمتين على أراضي قرية اللبن الشرقية، ويحاول المستوطنون منذ عدة سنوات الاستيلاء عليه.

أخبار ذات صلة

(واللا): بعد عامين على عملية خانيونس لا زال الجيش الاسرائيلي يلعق جراحه

(واللا): بعد عامين على عملية خانيونس لا زال الجيش الاسرائيلي يلعق جراحه

حماس: التعديلات على قوانين السلطة القضائية مرفوضة ومدانة

حماس: التعديلات على قوانين السلطة القضائية مرفوضة ومدانة

الاحتلال يعتقل شابين في مواجهات شمال طولكرم

الاحتلال يعتقل شابين في مواجهات شمال طولكرم

مسؤول ملف الاسرى بحماس: نحذر الاحتلال من التمادي باستهداف حياة أسرانا

مسؤول ملف الاسرى بحماس: نحذر الاحتلال من التمادي باستهداف حياة أسرانا

مسؤول إسرائيلي: السعوديون يقاطعون الإسرائيليين تماماً.. لهذا السبب

مسؤول إسرائيلي: السعوديون يقاطعون الإسرائيليين تماماً.. لهذا السبب

الاحتلال يغلق مداخل قرية التوانة جنوب الخليل

الاحتلال يغلق مداخل قرية التوانة جنوب الخليل

مندلبليت يعلق على قرار وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي حول منع تطعم الأسرى الفلسطينيين

مندلبليت يعلق على قرار وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي حول منع تطعم الأسرى الفلسطينيين

قلقيلية: أربع إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

قلقيلية: أربع إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

نابلس: مستوطنون يهاجمون قرية خان اللبن الشرقية

نابلس: مستوطنون يهاجمون قرية خان اللبن الشرقية

الاحتلال يعتقل شابين في مواجهات شمال طولكرم

الاحتلال يعتقل شابين في مواجهات شمال طولكرم

الاحتلال يغلق مداخل قرية التوانة جنوب الخليل

الاحتلال يغلق مداخل قرية التوانة جنوب الخليل

قلقيلية: أربع إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

قلقيلية: أربع إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الاحتلال يعتقل فتى من العيسوية

الاحتلال يعتقل فتى من العيسوية

أكثر من 200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى الأسبوع الماضي

أكثر من 200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى الأسبوع الماضي

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

اتحاد الإعلام الرياضي ينعى خليل ريان

اتحاد الإعلام الرياضي ينعى خليل ريان

منوعات

إلهام شاهين تُرثي صفوت الشريف... متناسية ملفه الأسود مع زميلاتها

إلهام شاهين تُرثي صفوت الشريف... متناسية ملفه الأسود مع زميلاتها

الدكتورة خلود.. كأنها (ركبت رأس جديد)

الدكتورة خلود.. كأنها (ركبت رأس جديد)

ما حقيقة الحالة الصحية الحرجة لبطلة مسلسل (نور ومهند) بعد الإصابة بالـ (كورونا)

ما حقيقة الحالة الصحية الحرجة لبطلة مسلسل (نور ومهند) بعد الإصابة بالـ (كورونا)

هكذا ودعت إليسا تطبيق (واتساب) معلنة اعتراضها

هكذا ودعت إليسا تطبيق (واتساب) معلنة اعتراضها

أروى تحرم من ابنتها بعد إصابتها بـ (كورونا)

أروى تحرم من ابنتها بعد إصابتها بـ (كورونا)

سماح أنور:&#34; ندمت على عدم الاعتراف بابني وإعلان تبنيه&#34;

سماح أنور:" ندمت على عدم الاعتراف بابني وإعلان تبنيه"

أيمن قمر يطالب بإحالة رامي صبري للتحقيق بسبب عمرو دياب

أيمن قمر يطالب بإحالة رامي صبري للتحقيق بسبب عمرو دياب

ناديا الجندي تكشف حقيقة (نيفرتيتي).. وكيف خدعت لجنة التحكيم؟

ناديا الجندي تكشف حقيقة (نيفرتيتي).. وكيف خدعت لجنة التحكيم؟

شاهد: دنيا بطمة تتعرض للتنمر القاسي لهذا السبب

شاهد: دنيا بطمة تتعرض للتنمر القاسي لهذا السبب

عربي

شركة طيران إماراتية تعلن استئناف رحلاتها مع قطر

شركة طيران إماراتية تعلن استئناف رحلاتها مع قطر

السعودية.. أدنى حصيلة وفيات بـ(كورونا) منذ 9 أشهر

السعودية.. أدنى حصيلة وفيات بـ(كورونا) منذ 9 أشهر

لبنان: تسجيل 44 حالة وفاة و6154 إصابة بفيروس (كورونا)

لبنان: تسجيل 44 حالة وفاة و6154 إصابة بفيروس (كورونا)

التحالف العربي ييعترض ويدمر ثلاث طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

التحالف العربي ييعترض ويدمر ثلاث طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية