نابلس: مستوطنون يهاجمون قرية خان اللبن الشرقية

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، خان اللبن الشرقية، الواقع على طريق نابلس- رام الله الرئيسي.



وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين حاولوا اقتحام الخان تحت حماية جنود الاحتلال، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على مغادرة المكانن بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



يُشار إلى أن خان اللبن الشرقية، مبنى يعود إلى العهد العثماني، ويقع بين مستوطنتي "معاليه لبونه" و"عيلي" الجاثمتين على أراضي قرية اللبن الشرقية، ويحاول المستوطنون منذ عدة سنوات الاستيلاء عليه.