حماس: التعديلات على قوانين السلطة القضائية مرفوضة ومدانة

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رام الله - دنيا الوطن

عقبت حركة حماس، على لسان حازم قاسم، الناطق باسمها، مساء اليوم الجمعة، على التعديلات التي أجراها رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، على قوانين السلطة القضائية.



وقال قاسم، في تصريحات له: "الانتهاكات الدستورية التي حملتها قرارات رئيس السلطة بما يسمى تعديلات قوانين السلطة القضائية، مرفوضة ومدانة، وتثير قلق حقيقي باصرار رئاسة السلطة في رام الله على انتهاك الأصول الدستورية والقانونية في تشريع أو تعديل القوانين".



وأضاف: "القرارات المتلاحقة الاخيرة التي أصدرها رئيس السلطة تهدف للاستيلاء على السلطة القضائية والسيطرة على ارادتها بشكل غير دستوري، وانتهاك لأي استقلالية للقضاء، وهو ما يؤشر على توجه قيادة السلطة في رام الله لمواصلة التحكم بالحريات والحقوق العامة".



وتابع الناطق باسم حركة حماس بقوله: "إن هذه القرارات تعبر عن رغبة قيادة السلطة باستمرار التفرد والهيمنة على النظام السياسي الفلسطيني، بالرغم مما تعيشه الحالة الفلسطينية من التحضير لأجواء انتخابية تتوفر فيها متطلبات النجاح من اطلاق للحريات العامة وتوفير أعلى درجات الشافية والاستقلالية القضائية التي تنتهكها التعديلات الأخيرة".