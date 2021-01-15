الاحتلال يعتقل شابين في مواجهات شمال طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابين من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم.



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين فادي ياسر نجار وأدهم سامر الأقرع، خلال مواجهات جرت في أحد أحياء الضاحية، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة ما تسبب في إصابة العشرات بالاختناق.