الصحة الأردنية: تسجيل 14 وفاة و808 إصابات جديدة بـ(كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 14 حالة وفاة و808 إصابات جديدة بفيروس (كورونا).



وأوضحت الوزارة، في الإيجاز اليومي حول الوباء، أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في المملكة ارتفع بذلك إلى 4121 وفاة، والإصابات إلى 312851 إصابة منذ بدء الجائحة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 13025 حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



يذكر أن السلطات الأردنية رفعت حظر يوم الجمعة الذي فرض في المملكة منذ أشهر، تماشيا مع سياسة رفع الحظر بشكل تدريجي عن العديد من القطاعات الاقتصادية المتضررة من الجائحة .