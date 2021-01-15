مسؤول ملف الاسرى بحماس: نحذر الاحتلال من التمادي باستهداف حياة أسرانا

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رام الله - دنيا الوطن

علق موسى دودين، مسؤول ملف الأسرى والشهداء والجرحى في حركة حماس، على تفشي وباء (كورونا) المستجد، داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي.



وأكد دودين في تصريح له، مساء اليوم، وصل "دنيا الوطن"، أن هناك خطر متجدد يتهدد حياة الاسرى الفلسطينيين داخل السجون، وذلك بعد تفشي الوباء في أجسادهم، نتيجة الاهمال والاستهتار المتعمد من قبل السجان.



وقال: "تجاهلت إدارة السجون كافة التحذيرات والمطالب الحقوقية وواصلت استهتارها بحياة الأسرى، حتى بتنا اليوم نراهم يصابون بالفيروس دفعات وأعداد كبيرة"، مضيفا: "في ضوء ما يحدث داخل السجون نقرع ناقوس الخطر من جديد، ونحذر الاحتلال من التمادي في استهداف حياة اسرانا، ونحمله كامل المسؤولية عن حياة كل أسير داخل المعتقلات، ونؤكد انه سيدفع الثمن، ووحده من سيتحمل تبعات ذلك".