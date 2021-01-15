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التحالف العربي ييعترض ويدمر ثلاث طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

التحالف العربي ييعترض ويدمر ثلاث طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، عن اعتراضه وتدميره ثلاث طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها جماعة  الحوثي تجاه المملكة.

وقال التلفزيون الرسمي السعودي نقلا عن التحالف العربي، إن الطائرات المسيرة انطلقت من مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.

وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين.

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