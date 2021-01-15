عربي

الأردن يبدأ بإعطاء لقاح كورونا للاجئين

الأردن يبدأ بإعطاء لقاح كورونا للاجئين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن الأردن من أوائل الدول التي بدأت بإعطاء لقاح (كورونا) للاجئين، مناشدة الدول تضمين اللاجئين في حملات التطعيم بالمساواة مع المواطنين.

وقال تقرير للمفوضية إن ريا الكباسي وهي لاجئة عراقية تعيش في مدينة إربد، كانت أول لاجئة مسجلة لدى المفوضية في الأردن تتلقى اللقاح، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إن "الأردن أظهر مرة أخرى قيادة نموذجية وتضامنا في استضافة اللاجئين. لقد أدرجت البلاد اللاجئين في كل جانب من جوانب استجابة الصحة العامة للوباء، بما في ذلك حملة التطعيم الوطنية، ما يثبت كيف ينبغي القيام بذلك إذا أردنا الحفاظ على سلامة الجميع".

وناشد غراندي جميع البلدان أن تحذو حذو الأردن عبر تضمين اللاجئين في حملات التطعيم على قدم المساواة مع المواطنين.

ولفتت المفوضية إلى أن 39 دولة فقط التزمت بضم اللاجئين إلى برامج تطوير الاستراتيجيات الوطنية للتطعيم ضد فيروس (كورونا)، من بين 78 دولة تعمل على تطوير هذه الاستراتيجيات حاليا.

ودعت المفوضية إلى الإدماج العادل للاجئين والنازحين داخليا وعديمي الجنسية من خلال "COVAX"، وهي مبادرة عالمية تجمع الحكومات والمصنعين لضمان وصول لقاحات COVID-19 في نهاية المطاف إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

وكانت حملة التطعيم انطلقت الأربعاء الماضي في الأردن، وكجزء من الخطة الوطنية الأردنية يحق لأي شخص يعيش في المملكة، بما في ذلك اللاجئون وطالبو اللجوء، الحصول على اللقاح مجانا.

أخبار ذات صلة

رغد صدام حسين تكشف تفاصيل عن كتاب &#34;شهادات حية وحقائق مخفية&#34; حول والدها

رغد صدام حسين تكشف تفاصيل عن كتاب "شهادات حية وحقائق مخفية" حول والدها

التحالف العربي ييعترض ويدمر ثلاث طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

التحالف العربي ييعترض ويدمر ثلاث طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

واشنطن ترفض طلب الأمم المتحدة التراجع عن تصنيف الجماعة الحوثية كمنظمة &#34;إرهابية&#34;

واشنطن ترفض طلب الأمم المتحدة التراجع عن تصنيف الجماعة الحوثية كمنظمة "إرهابية"

شاهد: هجوم مسلح على مطعم عراقي لهذا السبب الغريب

شاهد: هجوم مسلح على مطعم عراقي لهذا السبب الغريب

الاحتلال يعيد إلى لبنان راعي ماشية اعتقله الثلاثاء الماضي بعد اجتيازه الحدود

الاحتلال يعيد إلى لبنان راعي ماشية اعتقله الثلاثاء الماضي بعد اجتيازه الحدود

الجزائر: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مدينة تبسة إلى خمس

الجزائر: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مدينة تبسة إلى خمس

للمرة الأولى.. محادثات في مجال الطاقة بين إسرائيل وأربع دول عربية

للمرة الأولى.. محادثات في مجال الطاقة بين إسرائيل وأربع دول عربية

لبنان يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق مداخل قرية التوانة جنوب الخليل

الاحتلال يغلق مداخل قرية التوانة جنوب الخليل

الاحتلال يعتقل فتى من العيسوية

الاحتلال يعتقل فتى من العيسوية

أكثر من 200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى الأسبوع الماضي

أكثر من 200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى الأسبوع الماضي

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

اتحاد الإعلام الرياضي ينعى خليل ريان

اتحاد الإعلام الرياضي ينعى خليل ريان

فدا يدعو لتهيئة كل الظروف لعقد الانتخابات العامة الفلسطينية

فدا يدعو لتهيئة كل الظروف لعقد الانتخابات العامة الفلسطينية

خريشة: أؤيد القائمة الموحدة والشعب الفلسطيني في شوق للذهاب إلى صناديق الاقتراع

خريشة: أؤيد القائمة الموحدة والشعب الفلسطيني في شوق للذهاب إلى صناديق الاقتراع

منوعات

إلهام شاهين تُرثي صفوت الشريف... متناسية ملفه الأسود مع زميلاتها

إلهام شاهين تُرثي صفوت الشريف... متناسية ملفه الأسود مع زميلاتها

الدكتورة خلود.. كأنها (ركبت رأس جديد)

الدكتورة خلود.. كأنها (ركبت رأس جديد)

ما حقيقة الحالة الصحية الحرجة لبطلة مسلسل (نور ومهند) بعد الإصابة بالـ (كورونا)

ما حقيقة الحالة الصحية الحرجة لبطلة مسلسل (نور ومهند) بعد الإصابة بالـ (كورونا)

هكذا ودعت إليسا تطبيق (واتساب) معلنة اعتراضها

هكذا ودعت إليسا تطبيق (واتساب) معلنة اعتراضها

أروى تحرم من ابنتها بعد إصابتها بـ (كورونا)

أروى تحرم من ابنتها بعد إصابتها بـ (كورونا)

سماح أنور:&#34; ندمت على عدم الاعتراف بابني وإعلان تبنيه&#34;

سماح أنور:" ندمت على عدم الاعتراف بابني وإعلان تبنيه"

أيمن قمر يطالب بإحالة رامي صبري للتحقيق بسبب عمرو دياب

أيمن قمر يطالب بإحالة رامي صبري للتحقيق بسبب عمرو دياب

ناديا الجندي تكشف حقيقة (نيفرتيتي).. وكيف خدعت لجنة التحكيم؟

ناديا الجندي تكشف حقيقة (نيفرتيتي).. وكيف خدعت لجنة التحكيم؟

شاهد: دنيا بطمة تتعرض للتنمر القاسي لهذا السبب

شاهد: دنيا بطمة تتعرض للتنمر القاسي لهذا السبب

عربي

التحالف العربي ييعترض ويدمر ثلاث طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

التحالف العربي ييعترض ويدمر ثلاث طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

واشنطن ترفض طلب الأمم المتحدة التراجع عن تصنيف الجماعة الحوثية كمنظمة &#34;إرهابية&#34;

واشنطن ترفض طلب الأمم المتحدة التراجع عن تصنيف الجماعة الحوثية كمنظمة "إرهابية"

الأردن يبدأ بإعطاء لقاح كورونا للاجئين

الأردن يبدأ بإعطاء لقاح كورونا للاجئين

الاحتلال يعيد إلى لبنان راعي ماشية اعتقله الثلاثاء الماضي بعد اجتيازه الحدود

الاحتلال يعيد إلى لبنان راعي ماشية اعتقله الثلاثاء الماضي بعد اجتيازه الحدود