الاحتلال يغلق مداخل قرية التوانة جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، كافة المداخل المؤدية لقرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.



وأفاد مسؤول لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور ، بأن قوات الاحتلال أغلقت بحواجز عسكرية كافة المداخل المؤدية للقرية في مسافر يطا، ومنعت المواطنين من الوصول إليها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف العمور أن الاحتلال يحاول منع المواطنين والمتضامنين الأجانب من الوصول لتجمع "الركيز"، بالقرب من قرية التوانة، لأداء صلاة الجمعة، والمشاركة في الوقفة التضامنية التي دعا إليها الأهالي والنشطاء، ضد الاعتداءات المتكررة للاحتلال ومستوطنيه على أهالي المسافر وممتلكاتهم.