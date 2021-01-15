التجارة الخارجية للصين تسجل رقما قياسيا في عام 2020

أظهرت بيانات رسمية صدرت، الخميس، أن إجمالي واردات وصادرات السلع الصينية نما 1.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 32.16 تريليون يوان (حوالي 5 تريليونات دولار أمريكي) في عام 2020، مسجلا رقما قياسيا على الرغم من التراجع العالمي في حجم الشحنات.





وارتفعت الصادرات بنسبة 4 في المئة، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.7 في المئة، وفقًا للهيئة العامة للجمارك. وفي ديسمبر وحده، ارتفعت الصادرات بنسبة 10.9 في المئة على أساس سنوي من حيث القيمة باليوان، بحسب (شينخوا).

رام الله - دنيا الوطنوقال لي كوي ون المتحدث باسم الهيئة في مؤتمر صحفي، إن الصين تجاوزت التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية في عام 2020، لتكون الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي سجل نموا إيجابيا في التجارة الخارجية للسلع.وقال لي، نقلا عن بيانات من منظمة التجارة العالمية والإحصاءات الوطنية المتاحة، إنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، شكلت التجارة الخارجية والصادرات للبلاد 12.8 في المئة و 14.2 في المئة من الإجمالي العالمي على التوالي، مسجلتين بذلك أعلى مستوى تاريخي لهما.