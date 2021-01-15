أردوغان: دفعنا مبالغ طائلة لقاء طائرات اف-35 ولا نستأذن أحدا في تطوير قدراتنا الدفاعية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن الولايات المتحدة ارتكبت "خطأ جسيماً" بعدم تسليم بلاده طائرات إف-35.



وقال أردوغان، في تصريحات صحفية، إن تركيا دفعت مبالغاً طائلة لقاء صفقة الطائرات، لكن لم تتسلمها حتى الآن، مؤكداً أن هذا خطأ في الأعراف الدبلوماسية.



وأعلن الرئيس التركي، عزم بلاده بحث إمداد الدفعة الثانية من منظومات الصواريخ (إس-400) مع روسيا قريبا، مؤكدا أن أنقرة لا تستأذن أحدا في تطوير قدراتها الدفاعية.



وأضاف: "لقد أكملنا العمل على تسليم الفوج الأول من إس-400، والآن نواصل حوارنا مع روسيا حول الفوج الثاني. سنجري محادثات مع روسيا حول هذا الموضوع في نهاية يناير الحالي. وستشمل هذه المحادثات ملفات مختلفة دون أن تقتصر على قضايا الصناعات الدفاعية".



وشدد أردوغان على أن تركيا لن تطلع أي دولة أخرى على سير محادثاتها مع روسيا حول الدفعة الثانية من منظومة (إس-400).



وتابع: "لا نعلم ماذا سيقول بايدن وإدارته بخصوص صفقة إس-400، لكننا نعلم اننا لا نستأذن أحدا في تعزيز منظوماتنا الدفاعية ولا نقبل إطلاقا إملاءات حلفائنا في الناتو".



ونوه إلى أنه "لا يمكن لأي دولة تحديد الخطوات التي سنتخذها تجاه الصناعات الدفاعية التركية"، مؤكدا أن "الأمر مرتبط كليا بقرارنا".



وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن تراجع بلاده عن شراء منظومات "إس-400" الروسية أمر بغاية الصعوبة، معربا مع ذلك عن أمله في حل الخلاف مع واشنطن بشأن هذه المسألة بالحوار.