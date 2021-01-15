دولي

أردوغان: دفعنا مبالغ طائلة لقاء طائرات اف-35 ولا نستأذن أحدا في تطوير قدراتنا الدفاعية

أردوغان: دفعنا مبالغ طائلة لقاء طائرات اف-35 ولا نستأذن أحدا في تطوير قدراتنا الدفاعية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن الولايات المتحدة ارتكبت "خطأ جسيماً" بعدم تسليم بلاده طائرات إف-35.

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية، إن تركيا دفعت مبالغاً طائلة لقاء صفقة الطائرات، لكن لم تتسلمها حتى الآن، مؤكداً أن هذا خطأ في الأعراف الدبلوماسية.

وأعلن الرئيس التركي، عزم بلاده بحث إمداد الدفعة الثانية من منظومات الصواريخ (إس-400) مع روسيا قريبا، مؤكدا أن أنقرة لا تستأذن أحدا في تطوير قدراتها الدفاعية.

وأضاف: "لقد أكملنا العمل على تسليم الفوج الأول من إس-400، والآن نواصل حوارنا مع روسيا حول الفوج الثاني. سنجري محادثات مع روسيا حول هذا الموضوع في نهاية يناير الحالي. وستشمل هذه المحادثات ملفات مختلفة دون أن تقتصر على قضايا الصناعات الدفاعية".

وشدد أردوغان على أن تركيا لن تطلع أي دولة أخرى على سير محادثاتها مع روسيا حول الدفعة الثانية من منظومة (إس-400).

وتابع: "لا نعلم ماذا سيقول بايدن وإدارته بخصوص صفقة إس-400، لكننا نعلم اننا لا نستأذن أحدا في تعزيز منظوماتنا الدفاعية ولا نقبل إطلاقا إملاءات حلفائنا في الناتو".

ونوه إلى أنه "لا يمكن لأي دولة تحديد الخطوات التي سنتخذها تجاه الصناعات الدفاعية التركية"، مؤكدا أن "الأمر مرتبط كليا بقرارنا".

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن تراجع بلاده عن شراء منظومات "إس-400" الروسية أمر بغاية الصعوبة، معربا مع ذلك عن أمله في حل الخلاف مع واشنطن بشأن هذه المسألة بالحوار.

أخبار ذات صلة

عشر دول تستحوذ على 95% من لقاح (كورونا)

عشر دول تستحوذ على 95% من لقاح (كورونا)

استطلاع إسرائيلي: الليكود 32 مقعدا و&#34;أمل جديد&#34; 17 و&#34;يمينا&#34; 12

استطلاع إسرائيلي: الليكود 32 مقعدا و"أمل جديد" 17 و"يمينا" 12

في أيامه الأخيرة.. ترامب يأمر القوات المركزية بضمّ &#34;إسرائيل&#34; لعملياتها في الشرق الأوسط

في أيامه الأخيرة.. ترامب يأمر القوات المركزية بضمّ "إسرائيل" لعملياتها في الشرق الأوسط

إندونيسيا: عشرات القتلى في زلزال ومصابون محاصرون تحت مستشفى منهار

إندونيسيا: عشرات القتلى في زلزال ومصابون محاصرون تحت مستشفى منهار

نتنياهو يوعز بتخصيص ميزانيات طارئة لمكافحة العنف بالمجتمع العربي

نتنياهو يوعز بتخصيص ميزانيات طارئة لمكافحة العنف بالمجتمع العربي

إندونيسيا: هزة أرضية بقوة 6.2 درجات تضرب قرب جزيرة سولاويزي

إندونيسيا: هزة أرضية بقوة 6.2 درجات تضرب قرب جزيرة سولاويزي

إسرائيل: حزب (العمل) يجري انتخابات داخلية بعد 10 أيام

إسرائيل: حزب (العمل) يجري انتخابات داخلية بعد 10 أيام

شاهد: رجب طيب أردوغان يتلقى لقاح (كورونا)

شاهد: رجب طيب أردوغان يتلقى لقاح (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل فتى من العيسوية

الاحتلال يعتقل فتى من العيسوية

أكثر من 200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى الأسبوع الماضي

أكثر من 200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى الأسبوع الماضي

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

اتحاد الإعلام الرياضي ينعى خليل ريان

اتحاد الإعلام الرياضي ينعى خليل ريان

فدا يدعو لتهيئة كل الظروف لعقد الانتخابات العامة الفلسطينية

فدا يدعو لتهيئة كل الظروف لعقد الانتخابات العامة الفلسطينية

خريشة: أؤيد القائمة الموحدة والشعب الفلسطيني في شوق للذهاب إلى صناديق الاقتراع

خريشة: أؤيد القائمة الموحدة والشعب الفلسطيني في شوق للذهاب إلى صناديق الاقتراع

شاهد: الإغلاق الكلي بغزة يومي &#34;الجمعة والسبت&#34; يتواصل للأسبوع السادس

شاهد: الإغلاق الكلي بغزة يومي "الجمعة والسبت" يتواصل للأسبوع السادس

غزة: 10 حالات وفاة و403 إصابات بفيروس (كورونا)

غزة: 10 حالات وفاة و403 إصابات بفيروس (كورونا)

منوعات

إلهام شاهين تُرثي صفوت الشريف... متناسية ملفه الأسود مع زميلاتها

إلهام شاهين تُرثي صفوت الشريف... متناسية ملفه الأسود مع زميلاتها

الدكتورة خلود.. كأنها (ركبت رأس جديد)

الدكتورة خلود.. كأنها (ركبت رأس جديد)

ما حقيقة الحالة الصحية الحرجة لبطلة مسلسل (نور ومهند) بعد الإصابة بالـ (كورونا)

ما حقيقة الحالة الصحية الحرجة لبطلة مسلسل (نور ومهند) بعد الإصابة بالـ (كورونا)

هكذا ودعت إليسا تطبيق (واتساب) معلنة اعتراضها

هكذا ودعت إليسا تطبيق (واتساب) معلنة اعتراضها

أروى تحرم من ابنتها بعد إصابتها بـ (كورونا)

أروى تحرم من ابنتها بعد إصابتها بـ (كورونا)

سماح أنور:&#34; ندمت على عدم الاعتراف بابني وإعلان تبنيه&#34;

سماح أنور:" ندمت على عدم الاعتراف بابني وإعلان تبنيه"

أيمن قمر يطالب بإحالة رامي صبري للتحقيق بسبب عمرو دياب

أيمن قمر يطالب بإحالة رامي صبري للتحقيق بسبب عمرو دياب

ناديا الجندي تكشف حقيقة (نيفرتيتي).. وكيف خدعت لجنة التحكيم؟

ناديا الجندي تكشف حقيقة (نيفرتيتي).. وكيف خدعت لجنة التحكيم؟

شاهد: دنيا بطمة تتعرض للتنمر القاسي لهذا السبب

شاهد: دنيا بطمة تتعرض للتنمر القاسي لهذا السبب

إيقاف متكرر لمسلسل (موسى)..والسبب محمد رمضان واسمه

إيقاف متكرر لمسلسل (موسى)..والسبب محمد رمضان واسمه

عربي

الاحتلال يعيد إلى لبنان راعي ماشية اعتقله الثلاثاء الماضي بعد اجتيازه الحدود

الاحتلال يعيد إلى لبنان راعي ماشية اعتقله الثلاثاء الماضي بعد اجتيازه الحدود

الجزائر: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مدينة تبسة إلى خمس

الجزائر: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مدينة تبسة إلى خمس

للمرة الأولى.. محادثات في مجال الطاقة بين إسرائيل وأربع دول عربية

للمرة الأولى.. محادثات في مجال الطاقة بين إسرائيل وأربع دول عربية

لبنان يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)