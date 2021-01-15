شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل فتى من العيسوية

الاحتلال يعتقل فتى من العيسوية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، فتى بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد أبو رجب بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه والتخريب في محتوياته في بلدة العيسوية.

وبشكل شبه يومي تتعرض العيسوية لاقتحامات قوات الاحتلال التي تتعمد اعتقال شبان البلدة وفتيتها وتقتحم البيوت وتفتشها في محاولة منها لإرهاب المواطنين وثنيهم عن التصدي لاقتحاماتها وممارساتها.

وتعاني العيسوية منذ أكثر من عام من حملة عقاب جماعي تمارسها سلطات الاحتلال بحق سكانها، مستخدمة كل وسائل التنكيل والقمع بحقهم، بما فيها فرض الضرائب وتحرير مخالفات، خاصة لكل من يبتعد عن منزله ١٠٠ متر في ظل إجراءات (كورونا).

وتقع العيسوية في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد الأقصى، وفيها دفع السكان ولا يزالون ثمن الاحتلال، فمن أصل 12500 دونم (الدونم يساوي ألف متر) هي مساحة القرية قبل عام 1967، تراجعت مساحتها لصالح الاستيطان ولم يبق منها سوى نحو 2400 دونم، وفق تقارير إعلامية فلسطينية.

وتمنع سلطات الاحتلال أهالي البلدة من البناء، وتهدم منازلهم وتوزع بشكل أسبوعي الإخطارات بدعوى البناء دون ترخيص، وفي المقابل ترفض المصادقة على الخريطة الهيكلية، التي تمكن الأهالي من البناء والتوسع ليتناسب مع الزيادة الطبيعة.

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