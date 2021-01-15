"الصحة": 27 حالة وفاة و822 إصابة جديدة بـ (كورونا) في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، الجمعة، تسجيل 27 حالة وفاة، و822 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين.



وأضافت في بيان صحفي، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 91.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وتم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة الغربية " سلفيت 1، قلقيلية 2، نابلس 1، جنين 6، الخليل 2"، قطاع غزة 10 وفيات، مدينة القدس 5 وفيات.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (16)، ضواحي القدس (15)، رام الله والبيرة (55)، طولكرم (26)، قلقيلية (9)، نابلس (33)، جنين (19)، الخليل (35)، بيت لحم (18)، طوباس (5)، أريحا والأغوار (3)"، قطاع غزة (403)، مدينة القدس (185).



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت (22)، ضواحي القدس (97)، رام الله والبيرة (162)، طولكرم (76)، قلقيلية (14)، نابلس (174)، جنين(41)، الخليل (54)، طوباس(49)، أريحا والأغوار (12)"، قطاع غزة (700) مدينة القدس (245).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 87 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.