الاحتلال يعيد إلى لبنان راعي ماشية اعتقله الثلاثاء الماضي بعد اجتيازه الحدود

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، تسليم راعي ماشية لبناني، اعتقله الجيش، بعد اجتيازه الحدود يوم الثلاثاء الماضي.



وأضاف، أن الراعي سلم إلى الصليب الأحمر عبر معبر رأس الناقورة على الحدود مع لبنان.