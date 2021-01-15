شاهد: الاحتلال يعتقل شابين من جنين بزعم إطلاقهما النار على جيب عسكري الشهر الماضي

رام الله - دنيا الوطنأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، الجمعة، اعتقال مواطنيّن إثنين من سكان جنين بزعم إطلاقهما النار تجاه مركبة عسكرية الشهر الماضي.وقال موقع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إنه خلال عملية عسكرية بضوحي مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، أطلق مسلح فلسطيني نزل من مركبة، عدة رصاصات تجاه جيب إسرائيلي مصفح، دون وقوع إصابات، وفر المنفذ والسائق من المكان، ووهما يبلغان من العمر 19 و 21 عاماً.وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التوصل للمنفذين واعتقلا في عملية خاصة عثر خلالها على السلاح المستخدم في الهجوم وذخيرة، ونُقلا للتحقيقات.